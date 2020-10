Visas pour l’Algérie : Les tarifs de prolongation de visa et de séjour revus à la hausse

Les droits de prolongation de visa et de séjour en Algérie connaîtront une hausse à compter du 1er janvier prochain.

En effet, dans l’avant-projet de Loi de finances 2021, le gouvernement a proposé une augmentation des tarifs des visas délivrés en Algérie aux étrangers (sortie, régularisation, transit et prolongation). Ainsi, cette augmentation a été détaillée dans l’Article 137 du code du timbre.

« Cette proposition de mesure consiste à relever les droits de prolongation de visa qui restent inférieurs à ceux appliqués à l’étranger », a indiqué le gouvernement dans l’exposé des motifs qui cite des exemples, « à titre d’exemple, le droit de prolongation de séjour est de 30 euros en France et de 100 riyals en Arabie saoudite ».

Par ailleurs, selon le barème d’augmentation, pour le visa de régularisation calable d’un à 7 jours, le tarif est de 10.000 DA, celui de 8 à 10 jours, 12.000 DA, tandis que le visa de régularisation valable de 11 à 15 jours est de 14.000 DA. Les visas de prolongation valables d’un à 7 jours seront de 1.000 DA, contrairement à ceux d’un à 15 jours, qui sont à 4.000 DA. Le visa de prolongation valable de 16 à 30 jours, 6.000 DA, de 31 à 45 jours, 8.000 DA, et ceux valable de 46 à 90 jours sont à 10.000 DA. Néanmoins, le montant pour le visa de « sortie définitive » et ceux de « sortie et de retour », reste inchangé et fixé à 500 DA.

» Le recours à cette procédure n’est autorisé qu’à certaines catégories d’étrangers qui se trouvent en Algérie et qui, pour des motifs objectifs, ont besoin de proroger leur séjour en Algérie, sans avoir l’intention de changer leur statut en résident permanent », a rappelé le gouvernement.

Rédaction d’Algérie360.