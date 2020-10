Meurtre d’une femme à Sétif : Le procureur dévoile de nouveaux éléments  

Le procureur de la république près le Tribunal d’El Eulma dans la wilaya de Sétif a dévoilé ce lundi lors d’une conférence de presse de nouveaux éléments dans l’affaire de l’assassinat d’une jeune fille.

L’affaire revient à la soirée de mercredi dernier, où des éléments des services de la protection civile de la wilaya de Sétif ont découvert le corps sans vie d’une jeune femme, âgée de 32 ans, brûlée et couverte sous une pile de pneus, dans la forêt de Faïd Gharib, dans la commune d’El Eulma.

Le procureur a fait savoir que quatre présumés coupables ont été mis en détention provisoire. Ils sont accusés de « constitution de bande de criminels », « homicide volontaire avec préméditation, et enlèvement ».

Concernant la victime, le procureur a précisé que le corps a été découvert brulé, à l’aide d’un pneu, au niveau du crâne et des épaules. La mort est due à des fractures causées par un objet contondant au niveau de la tête et du crâne, ou bien à cause de chutes répétitives.

Pour ce qui est des raisons du crime, le procureur indique qu’elles reviennent à un différend entre la victime et le coupable, sans pour autant avancer plus de détails.

Merzouk.A