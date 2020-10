Hausse vertigineuse des prix de produits alimentaires

Les prix des produits alimentaires de large consommation, notamment le sucre, de l’huile de table, du café et de certains produits agricoles ont enregistré une forte hausse ces derniers jours. Les consommateurs algériens restent interloqués par cette tournure et commencent même à exprimer leur colère, cela survient à la veille de l’entrée scolaire, et à un moment où de nombreuses familles souffrent encore des vestiges de la crise de Coronavirus.

Alors que certains attribuaient la raison de l’augmentation des prix à l’effondrement de la valeur du dinar ces jours-ci et aux frais imposés aux importateurs, la Fédération de protection des consommateurs a mis en garde contre le fait de profiter de la préoccupation pour la campagne référendaire et du manque d’explications convaincantes de la part des autorités compétentes sur les hausses de prix dans certaines denrées alimentaires non spéculatives et l’épuisement des poches des citoyens algériennes.

Aux centres commerciaux et aux magasins de produits alimentaires destinés à la vente au détail, les propriétaires ont confirmé avoir modifié la liste de prix de nombreux produits, dont les plus importants, comme le lait et les pâtes, l’huile, la confiture, le café, les produits de nettoyage et les œufs. Ces augmentations varient selon les commerçants entre 5 DZD. Et 30 DZD, ce qui a provoqué un mécontentement généralisé parmi les citoyens, dont certains ont décidé de boycotter certains biens de consommation, qui ont connu une augmentation de 10%.

Quant aux denrées alimentaires qui ont récemment connu une hausse des prix, les pâtes arrivent en tête avec des incréments allant de 5 à 10 DA, le lait pour bébé de 30 DA, et les cartons de lait d’une capacité d’un litre, qui ont augmenté de 10 DA, et les augmentations ont également inclus, le café de 5 DA et les bouteilles d’huile d’une capacité » 2 litres et 5 litres » de 10 et 15 dinars, et les boîtes de confiture de toutes sortes ont augmenté de 10 dinars, et divers produits de nettoyage ont augmenté de 10 à 20 dinars.

Réagissant à ces augmentations de prix, le chef de la Fédération nationale des grossistes en alimentation Said Kebili, a déclaré que de nombreux propriétaires de magasins de détail profitent des circonstances et des rumeurs promues via « Facebook » pour spéculer sur les prix, ce dernier qu’il juge injustifié dans de nombreux cas, affirmant que certaines denrées alimentaires fabriquées localement sont disponibles et ne peuvent être en excès, et regrette l’ambiguïté et l’absence de déclarations officielles concernant les augmentations de prix.

À ce sujet, Zaki Hariz, président de la Confédération algérienne des consommateurs, a attribué les hausses soudaines des prix de certaines denrées alimentaires à l’absence de données officielles sur les prix et les raisons de leur hausse, surtout qu’en parlant simplement dans les médias de l’intention d’augmenter certains produits, et de lever les subventions sur certains d’entre eux. Et en en faisant la promotion sur Facebook, de nombreux spéculateurs se précipitent pour s’approvisionner en consommables nécessaires, et attendent l’opportunité d’augmenter – et de manière aléatoire – leurs prix, loin de la censure.

Ch.LAIB