DGSN : Plus de 5 tonnes de drogue et près de 2 millions de comprimés psychotropes depuis janvier

Durant les 8 premiers mois de l’année en cours, 5,536 tonnes de cannabis et près de 2 millions de comprimés psychotropes ont été saisis.

Un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a fait état de l’intervention des éléments des services de la police judiciaire de la Sûreté nationale, qui ont procédés à la saisie de 5,539 tonnes de cannabis, 1,272 kg de cocaïne, 454 g d’héroïne et 1.715.009 comprimés psychotropes, durant les 8 premiers mois de l’année 2020.

« Les efforts consentis par les brigades anti-stupéfiants, à travers le territoire national, ont permis de réaliser ces résultats et d’arrêter 36.535 individus suspects, avec l’enregistrement de 30.574 affaires en lien avec ces arrestations, et ce grâce à la haute coordination avec les autorités judiciaires compétentes et les autres partenaires de sécurité », a indiqué le communiqué.

Par ailleurs, le Chef de cellule de communication et presse à la DGSN a salué « le rôle important et primordial » joué par les citoyens et leur participation aux opérations de signalement des affaires relatives à la criminalité via les liens de la DGSN, le numéro vert « 1548 », le numéro de secours « 17 » et ses sites officiels Facebook et Twitter.

Rédaction d’Algérie360.