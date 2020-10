Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 12 octobre 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 153 nouvelles contaminations au Covid-19 et 8 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 53225, celui des décès à à1809, alors que le total des patients guéris passe à 37382.

Voici les principaux événements de journée du lundi 12 octobre :

Après avoir battu le Nigeria vendredi dernier, l'équipe nationale va affronter le Mexique, mardi 13 octobre.

Trois personnes ont été placées, ce lundi 12 octobre, en garde à vue par les services de sûreté d'El Bayadh suite à l'ouverture d'une enquête sur l'incident de l'explosion de gaz qui a fait cinq morts samedi dernier.

L'ancien premier ministre, Noureddine Bedoui, a été convoqué, il y a quelques jours, par les services de sécurité de Constantine.

Le chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce lundi 12 octobre, un appel téléphonique de la part de son homologue tunisien, Kaïs Saïed.

Le procès en appel de l'homme d'affaires Ali Haddad s'est poursuivi, ce lundi 12 octobre, à la Cour d'Alger avec la comparution de l'ancien premier ministre Abdelmalek Sellal.

Le ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati, a apporté, hier dimanche, des explications sur le nouveau projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre les crimes d'enlèvement.

Une bande criminelle opérant spécialisée dans le vol de véhicules et la falsification des documents a été neutralisée dans la wilaya de Médéa.

Les personnes âgées et atteintes de maladies chroniques seront prioritaires au vaccin russe contre le nouveau Coronavirus « Vektor ».

Le procureur de la république près le Tribunal d'El Eulma dans la wilaya de Sétif a dévoilé ce lundi lors d'une conférence de presse de nouveaux éléments dans l'affaire de l'assassinat d'une jeune fille.

Les nouveaux cas contaminés par le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2 ou COVID-19) sont toujours d'actualité. Toutefois, le bilan de la pandémie est reparti à la hausse, selon les derniers chiffres épidémiologiques du ministère de la Santé, arrêté le 12 octobre 2020, 153 nouvelles contaminations ont été enregistrées durant les dernières 24 heures.

Au moins 4 incendies se sont déclarés à travers les zones forestières, causant plusieurs pertes au niveau des massifs forestiers de la wilaya de Médéa durant les 72 dernières heures.

Les plans exceptionnels pour la reprise des cours de l'année scolaire 2020/2021, dans les écoles primaires, ont été dévoilés aujourd'hui par le ministère de l'Éducation nationale.

Lors du deuxième jour du procès en appel de l'homme d'affaires Ali Haddad, l'ancien premier ministre Abdelmalek Sellal a marqué l'audience par des déclarations insolites et à la limite humoristiques.

Suite à une fermeture précipitée ayant duré près de 7 mois, l'Institut Français d'Algérie a rouvert ses cinq antennes à travers le pays.

Durant les 8 premiers mois de l'année en cours, 5,536 tonnes de cannabis et près de 2 millions de comprimés psychotropes ont été saisis.

Un nouveau rassemblement de soutien à notre confrère journaliste Khaled Drareni s'est tenu devant la maison de la presse à Alger ce lundi 12 octobre.

Les prix des produits alimentaires de large consommation, notamment le sucre, de l'huile, du café et de certains produits agricoles ont enregistré une forte hausse ces derniers jours. Les consommateurs algériens restent interloqués par cette tournure et commencent même à exprimer leur colère, cela survient à la veille de l'entrée scolaire, et à un moment où de nombreuses familles souffrent encore des vestiges de la crise de Coronavirus.

Les droits de prolongation de visa et de séjour en Algérie connaîtront une hausse à compter du 1er janvier prochain.

Le procès en appel de l'homme d'affaires Ali Haddad, impliquant plusieurs anciens ministres et hauts responsables, s'est poursuivi hier dimanche à la Cour d'Alger. L'audience a été consacrée aux plaidoiries des avocats des mis en cause.

L'avant-projet de loi des finances (APLF 2021) qui a introduit des modifications à l'article 49 de la loi des finances complémentaires 2020, prévoit que les sociétés commerciales comportant un ou plusieurs associés étrangers exerçant l'activité d'importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état, doivent se conformer à la règle 51/49.

La décision du ministère de l'Éducation de réduire la moyenne d'admission pour le BAC 2020 à 9/20 a suscité de vives réaction, notamment des différents partenaires sociaux et syndicats de l'éducation.

Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, a mis l'accent, dimanche à Illizi, sur la nécessité d'accélérer la réalisation des projets d'électrification et d'approvisionnement en gaz naturel dans les zones d'ombre.

Le ministre de la Justice Belkacem Zeghmat est revenu, hier dimanche, sur la question des enlèvements et des peines prévues dans le projet de loi criminalisant de cet acte.