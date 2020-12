Coronavirus Algérie : Le CHU de Tizi-Ouzou met en œuvre un plan d’urgence

Algérie- Les hôpitaux de la wilaya de Tizi Ouzou restent toujours saturés par les patients atteints du Covid-19, malgré la tendance baissière du nombre des cas de contamination au coronavirus constatée ces derniers jours.

Selon les autorités sanitaires de la wilaya de Tizi Ouzou, la propagation de la pandémie a repris une courbe ascendante avec la multiplication du nombre de contaminations, même si ces derniers jours, la tendance est à une légère baisse.

Par conséquent, les autorités concernées ont pris de nouvelles mesures de précautions afin de briser les chaines de contaminations, et d’endiguer la pandémie, » Face à la situation, la direction du CHU de Tizi-Ouzou a mis en œuvre un plan d’urgence pour faire face au flux des malades. En moyenne, près de 100 consultations sont assurées par jour dont près de 15 consultants sont gardés en observation, le plus souvent nécessitant une oxygénothérapie », lit-on dans un communiqué rendu public par le CHU de Tizi-Ouzou.

La direction du CHU a également annoncé l’élargissement des espaces d’hospitalisation et de réanimation, » Plus de 200 sujets, répartis sur 9 services, sont hospitalisés quotidiennement et pris en charge pour contamination à la COVID-19″.

Le CHU a en outre dévoilé les services dédiés la pandémie, » les services dédiés à la pandémie sont les services de tri (d’accueil), maladies infectieuses (25 lits), pneumo-phtisiologie (25 lits), pédiatrie 11 (11lits), médecine interne (11 lits), médecine physique et réadaptation jumelé au service endocrinologie (38 lits), initialement réquisitionnés, et traumatologie (24 lits), cardiologie (16), ainsi qu’urologie (24 lits), dernièrement ouvert. Depuis mars à fin novembre, le CHU a enregistré plus de 5500 consultations dont 2500 hospitalisations La durée moyenne des hospitalisations est de 18 jours sachant que certains patients ont nécessité des séjours prolongés jusqu’à un mois. 6391 TDM (scanners thoraciques) ont été effectués. Pres de 636 134 litres et 10 149 m3 (en obus à l’état gazeux) d’oxygène ont été consommés ».

En revanche, selon le même communiqué l’activité hospitalière et opératoire hors Covid-19 n’a pas été affectée et l’ensemble des services continuent à prendre en charge les malades le plus normalement.

Ch.LAIB