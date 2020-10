Alger : 8e Sit-in de solidarité avec le journaliste Khaled Drareni (vidéo)

Un nouveau rassemblement de soutien à notre confrère journaliste Khaled Drareni s’est tenu devant la maison de la presse à Alger ce lundi 12 octobre.

Il s’agit du 8 e sit-in de solidarité depuis la condamnation de notre confrère Khaled Drareni , et comme à chaque lundi, le rassemblement a commencé, peu avant 12 h 30, en présence de nombreux journaliste, soutenus par des dizaines de militants et étudiants, venus protester contre l’incération arbitraire du journaliste Khaled Drareni et exiger sa libération immédiate et sans conditions, « Khaled Drareni est un journaliste libre » «Sahafa hora aâdala moustaqila (une presse libre et une justice indépendante », ont-ils scandé en réclamant également « la libération de tous les détenus d’opinion ».

Pour rappel, le journaliste Khaled Drareni a été condamné en appel à deux ans de prison ferme pour « atteinte à l’unité nationale » et « incitation à attroupement non armé ».



Ch.Laib