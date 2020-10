Sidi Bel Abbes : Une jeune femme séquestrée, sauvée à Sidi Ibrahim

Une jeune femme de 28 ans, a été sauvé d’une détention opérée par un groupe criminel composé de quatre personnes, dans la commune de Sidi Ibrahim, à 11 km au nord de Sidi Bel Abbes.

Dans un communiqué publié ce dimanche, le groupe régional de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Sidi Bel Abbas a fait état de l’intervention des éléments de la division de recherche de la Gendarmerie, avec l’aide de la Gendarmerie nationale de Sidi Khaled, dans la libération d’une jeune fille de 28 ans, ayant été détenue par quatre individus, dans la commune de Sidi Ibrahim, à Sidi Bel Abbes.

Ainsi, les mis en causes, âgés entre 20 et 37 ans, ont séquestré une jeune fille âgée de 28 ans, qui a réussi à joindre le corps sécuritaire, grâce au numéro vert « 1055 », en confirmant sa détention de la part du groupe criminel. L’appel a permis d’identifier le lieu où se trouvait la victime, et par conséquent, permettre sa libération.

Lors de la perquisition du domicile dans lequel se trouvait la victime, les agents ont saisi 40 comprimés hallucinogène, ainsi que 6 téléphones portables. Les coupables présumés ont été arrêtés et présentés devant les autorités judiciaires.

