Makri s’en prend de nouveau au « courant laïque »

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrazak Makri, s’en est pris, ce dimanche 11 octobre, au courant laïque en Algérie.

Dans une contribution publiée sur sa page Facebook, le président du MSP a accusé des partisans du mouvement laïque d’être un appui pour les forces coloniales.

« Les composantes réelles du courant laïque en Algérie représentent une idéologie extrémiste qui n’a ni programme ni projet politique national (…) Ils représentent une cinquième colonne dont dépendent les puissances coloniales, et certains d’entre eux sont des agents des sionistes », a écrit Makri.

« Leurs partis, organisations et médias, qu’ils soient de la droite ou de la gauche, n’ont d’autre but que de combattre les constantes du pays, entre religion, langue, appartenance, histoire et valeurs », a-t-il ajouté.

Pour Makri, les laïques « n’ont aucune morale dans la compétition politique »

« Leur (les laïques) moyen d’arriver au pouvoir n’est pas le vote, mais la pression, le chantage, les lobbies et le soutien étranger (…) Ils n’ont aucune morale dans la compétition politique », a estimé Makri.

Pour rappel, le président du MSP avait annoncé, le 26 septembre dernier, que son parti et ses partisans allaient voter « Non » au référendum sur la révision de la Constitution prévue le 1er novembre prochain.

Rédaction d’Algerie360