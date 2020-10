Décès d’un individu dans un commissariat à Khenchela : les précisons de la DGSN

Un individu interpellé par les éléments de la police de Khenchela, est décédé hier suite à une chute du premier étage du siège du corps sécuritaire.

Dans un communiqué rendu public, la Direction Générale de la Sûreté nationale (DGSN) a fait état de l’intervention des éléments de la police relevant de la Sûreté de wilaya de Khenchela lors de l’arrestation d’un coupable présumé au vol de bijoux.

Le mis en cause, D.Ch, âgé de 34 ans, et résidant dans la commune de Khenchela, a été interpellé et arrêté le 9 octobre aux alentours de 19h, avant d’être transféré au siège du corps sécuritaire, afin de poursuivre la procédure habituelle.

Ayant tenté de s’échapper vers 3h30 du matin, le coupable a sauté par la fenêtre du bureau dans lequel il se trouvait au premier étage, au siège de la Sûreté de wilaya. Suite à sa chute, le prévenu s’est blessé à l’arrière du crâne, et a été transféré d’urgence au CHU Touhami Benfelis à Batna, afin de recevoir les soins nécessaires.

Toutefois, l’individu a succombé à ses blessures, et a perdu la vie hier, le 10 octobre 2020, aux environs de 23h. Une enquête a été ouverte, par le parquet régional compétent, afin de mettre en lumière les circonstances exactes de cet incident.

Hind.B