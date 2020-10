Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 11 octobre 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 132 nouvelles contaminations au Covid-19 et 6 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 53072 , celui des décès à 1801, alors que le total des patients guéris passe à 37274.

Voici les principaux événements de journée du dimanche 11 octobre :

Le Directeur général de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), Mohamed Tarek Belaribi a donné de nouvelles instructions aux directeurs régionaux. … lire la suite

C’est à Oum el Bouaghi que l’on retrouve un monsieur âgé d’une cinquantaine d’année, dit « El Affasse » (le piétineur). … lire la suite

Les deux assassins du jeune Karim Belmekki ont été condamnés à 20 ans de prison ferme par le tribunal criminel des mineurs d’Oran « Fillaoucen ». … lire la suite

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrazak Makri, s’en est pris, ce dimanche 11 octobre, au courant laïque en Algérie. … lire la suite

Le responsable local de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Youcef Gabi, a fait savoir, ce dimanche 11 octobre, que 703.797 électeurs étaient enregistrés sur le fichier électoral de la wilaya de Tizi-Ouzou. … lire la suite

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, s’est exprimé, ce dimanche 11 octobre, sur la révision de la tarification de l’eau potable. … lire la suite

Le ministre de la Poste et Télécommunications, Brahim Boumzar, et le ministre de la Communication et Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer ont lancé, aujourd’hui dimanche, la première session de formation au profit des journalistes autour du phénomène des Fake News. … lire la suite

Une jeune femme de 28 ans, a été sauvé d’une détention opérée par un groupe criminel composé de quatre personnes, dans la commune de Sidi Ibrahim, à 11 km au nord de Sidi Bel Abbes. … lire la suite

Le ministère de l’Éducation a fixé le calendrier des vacances scolaires pour l’année scolaire 2020/2021, les vacances d’automne exceptionnelles annulées tandis que les vacances d’hiver et de printemps réduites. … lire la suite

La cour d’Alger a ouvert ce dimanche le procès en appel de l’homme d’affaire Ali Haddad condamné en première instance 18 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions DA. … lire la suite

L’ancien candidat à la présidentielle du 12 décembre 2019, Abdelkader Bengrina, a révélé dimanche depuis Alger, en marge de l’annonce officielle de la position de son parti au sujet du référendum du 1er novembre prochain, qu’il a refusé un poste au gouvernement actuel proposé par le Chef de l’état Abdelmadjid Tebboune. … lire la suite

Un quinquagénaire Algérien, dont la demande remonte à l’année 1995, attend un logement depuis 25 ans. … lire la suite

Le ministre de l’Industrie Ferhat Ait Ali est revenu ce dimanche sur le dossier de l’industrie automobile et la volonté du constructeur allemand Volkswagen de venir investir en Algérie. … lire la suite

L’enterrement des victimes de l’explosion de gaz survenue hier à El Bayadh, a eu lieu aujourd’hui le 11 octobre, au cimetière de Sidi Ahmed du quartier Ouled Yahia. … lire la suite

Une famille originaire de Larbaâ-Nath-Irathène comparaîtra aujourd’hui devant le tribunal correctionnel de Larbaâ-Nath-Irathène, suite à une plainte déposé à l’encontre d’une clinique privée de la ville. … lire la suite

L’avant-projet de la loi des finances pour l’exercice 2021, propose de supprimer la taxe annuelle sur la pollution imposée pour les véhicules automobiles et engins roulants, prévue par la loi des finances 2020. … lire la suite

Le Mouvement El-Bina et son Président Abdelkader Bengrina a révélé, aujourd’hui dimanche, sa position vis-à-vis de la nouvelle constitution et du référendum d’amendement de la Constitution prévu le 01 novembre prochain. … lire la suite

Le tribunal criminel près la Cour de Blida rouvrira le 8 novembre prochain l’affaire Khalifa Bank, après une procédure de cassation introduite par la Cour suprême. … lire la suite

La Poste Algérienne a été classée 73e au classement mondial des meilleurs services postaux du monde, sur un total de 170 pays. … lire la suite

Les doctorants boursiers Algériens établis en Grande-Bretagne, et bloqués en Algérie, ont sollicité l’intervention du ministre Abdelbaki Benziane, afin de mettre fin à leur risque de suspension d’études au sein des universités d’accueil. … lire la suite

Un accord de coopération économique et technique, a été signé aujourd’hui entre l’Algérie et l’Agence chinoise de coopération internationale pour le développement (CIDCA). … lire la suite

Les forces du Pacte pour l’alternative démocratique (PAD) ont tenu hier samedi une rencontre au siège du MDS, autour de la situation des droits de l’Homme et des libertés individuelles et syndicales. … lire la suite

Le Cour de Blida a confirmé, ce dimanche matin, la condamnation de l’ancien directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, et l’ancien chef de la Sûreté de wilaya d’Alger, Noureddine Berrachdi, à une peine de quatre ans de prison ferme et à une amende de 100.000 Da chacun. … lire la suite

Un individu interpellé par les éléments de la police de Khenchela, est décédé hier suite à une chute du premier étage du siège du corps sécuritaire. … lire la suite

L’attaquant international algérien Said Benrahma serait très proche de signé aux Hammers de West Ham, ces derniers auraient conclu un accord avec l’ancien niçois de 25 ans, rapporte « Sky sport ». … lire la suite

Un imam Algérien a été arrêté et condamné en France suite à la découverte de fichiers à caractère pédopornographique sur son ordinateur. … lire la suite

Le ministre de l’Éducation nationale Mohamed Ouajaout a annoncé ce dimanche la réduction de la moyenne de passage du baccalauréat pour la session de cette année. … lire la suite

Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses affecteront certaines wilayas du Centre et de l’Est du pays durant la journée de ce dimanche, indique l’Office national de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS). … lire la suite

Le ministre de l’Industrie Ferhat Ait Ali est revenu, ce dimanche, sur plusieurs points en lien avec l’industrie et l’importation automobile, notamment la question de l’importation des véhicules d’occasion de moins de trois ans. … lire la suite