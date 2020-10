Classement mondial des meilleurs services postaux : La Poste Algérienne au 73e rang

La Poste Algérienne a été classée 73e au classement mondial des meilleurs services postaux du monde, sur un total de 170 pays.

Selon un rapport, publié à l’occasion de la Journée mondiale de la poste, le 9 octobre, l’Union postale universelle (UPU) a indiqué que la Poste Algérienne a été classée au 73e rang mondial au classement des meilleurs services postaux du monde et dont l’étude portait sur 170 pays.

« L’Algérie a fait d’énormes progrès au cours de l’année écoulée, avec la plus forte augmentation dans le classement mondial en gagnant 46 places », a affirmé l’UPU. Le rapport s’est basé sur quatre indicateurs, à savoir : la fiabilité (rapidité et prévisibilité de la distribution), la portée internationale, la pertinence, et la résilience des services (diversification des sources de revenus).

Par ailleurs, la Tunisie a conserve la première place régionale (46e dans le monde), suivie de l’Arabie saoudite. Toutefois, les services postaux suisses ont été désignés comme les meilleurs au monde pour la quatrième année consécutive.

