Tebboune : « Nous espérons que la nouvelle Constitution aura l’approbation du peuple »

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, ce samedi, que « nous somme sur la bonne voie, et si on s’éloigne de la proclamation du 1er novembre, on risque de se perdre ».

En marge de sa visite au siège du Ministère de la Défense Nationale (MDN), ce samedi 10 octobre, le Chef de l’État, Abdelamdjid Tebboune, a espéré que « la nouvelle Constitution aura l’approbation du peuple », rajoutant que « l’approbation du peuple sur le projet d’amendement constitutionnel permettrait de poser le socle de la nouvelle Algérie ».

Ainsi, le Chef de l’État a affirmé que « le message de nos glorieux martyrs doit être respecté, car ils ont voué leurs vies pour la libération du pays ».

Pour rappel, lors de cette visite, qui est la troisième de ce genre, M. Tebboune « a rencontré les cadres et les personnels de l’ANP », et il a prononcé « une allocution, diffusée en visioconférence, à l’attention des Commandants des forces, des six Régions Militaires et des Grandes unités et des Écoles supérieures à travers l’ensemble du territoire national »

