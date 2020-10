Tebboune : « L’ANP compte à son actif une grande expérience acquise durant sa lutte contre le terrorisme »

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, ce samedi, que « l’interaction positive de l’ANP avec les nouvelles données scientifiques et technologiques, l’habilite à accomplir son devoir à la hauteur de la confiance dont notre peuple l’a investie ».

En marge de sa visite au siège du Ministère de la Défense Nationale (MDN), ce samedi 10 octobre, et lors de son allocution, le Chef de l’État, Abdelamdjid Tebboune, a affirmé que « l’armée, connue pour son professionnalisme et sa discipline, est source de fierté et ses performances et victoires dans les domaines où elle n’a en de cesse d’honorer le pays aux plans militaire, technologique, économique, humain et professionnel, sont des exemples à méditer », rapporte l’Agence officielle.

Dans ce même contexte, le Président Tebboune a souligné que « l’Armée Nationale Populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de Libération Nationale (ALN), compte à son actif une grande expérience et des expertises acquises durant sa lutte, sans relâche, contre le terrorisme, à la lumière des conditions difficiles vécues par le passé », rajoutant que « l’interaction positive de l’ANP avec les nouvelles données scientifiques et technologiques, l’habilite à accomplir pleinement son devoir à la hauteur de la confiance dont le peuple l’a investie ».

Pour rappel, lors de cette visite, qui est la troisième de ce genre, M. Tebboune « a rencontré les cadres et les personnels de l’ANP », et il a prononcé « une allocution, diffusée en visioconférence, à l’attention des Commandants des forces, des six Régions Militaires et des Grandes unités et des Écoles supérieures à travers l’ensemble du territoire national »

Rédaction d’Algérie 360.