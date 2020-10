Tebboune en visite au siège du Ministère de la Défense 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est rendu ce samedi, 10 octobre, en visite au siège du Ministère de la Défense Nationale (MDN).

Le Président Tebboune a été accueilli par le Chef d’État-Major de l’Armée Nationale Populaire (ANP), le général de corps d’armée, Saïd Chengriha.

Après l’exécution de l’hymne national, le Chef de l’État a salué « les Commandants des Forces de l’ANP, de la Garde Républicaine et de la Gendarmerie nationale, ainsi que le Commandant de la 1ère Région Militaire, le contrôleur général de l’ANP et les chefs des Départements du MDN et de l’État-Major de l’ANP ».

Lors de cette visite, qui est la troisième de ce genre, M. Tebboune « rencontrera les cadres et les personnels de l’ANP », et il prononcera également « une allocution, qui sera diffusée en visioconférence, à l’attention des Commandants des forces, des six Régions Militaires et des Grandes unités et des Écoles supérieures à travers l’ensemble du territoire national ».

Rédaction d’Algérie 360.