Tayeb Zitouni : « Le projet d’amendement constitutionnel est la Constitution de toutes les libertés »

Le Secrétaire général (SG) du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, a déclaré, ce samedi, que « le projet d’amendement constitutionnel octroie toutes les libertés individuelles, collectives et associatives en consacrant de nombreux articles liés aux libertés ».

En marge d’une rencontre organisée ce samedi, 10 octobre, à Oran, le SG du parti du RND, Tayeb Zitouni, a indiqué que « le projet d’amendement constitutionnel est la Constitution de toutes les libertés par excellence, dont le pouvoir est celui incarné par le peuple pour construire une Algérie nouvelle, basée sur un État de droit, de lois et de libertés ».

Lors de son allocution, le SG du RND a rajouté que « ce projet porte des idées et des points positifs qui ont perturbé certains courants », en soulignant qu’il « va contribuer au développement de la société, avec notamment la constitutionnalisation de la société civile et du Haut Conseil de la jeunesse, en donnant plus de contrôle aux élus locaux et en renforçant la supervision des institutions et autres ».

Dans ce même contexte, et s’exprimant sur la limitation des mandats électoraux, M. Zitouni a estimé que « l’objectif visé est le renouvellement de la classe politique en donnant aux jeunes plus de possibilités d’intégrer la vie politique et d’assumer des responsabilités ».

Rédaction d’Algérie 360.