Révision constitutionnelle : Quand l’UGTA appelle à voter « oui » au referendum

Contre toute attente, la section de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) de l’Algérienne des eaux d’Alger (ADE), semble avoir pris sa position vis-à-vis du projet de la révision constitutionnelle et du referendum du 1er novembre.

Citant les directives du secrétariat général de l’UGTA, avec à sa tête Salim Labatcha, la section de l’ADE d’Alger a tout simplement appelé l’ensemble de ses personnels à participer massivement au referendum sur la constitution, et … d’y voter OUI. Plus loin encore, le communiqué appelle les personnels de l’Entreprise à sensibiliser leur entourage afin qu’ils participent au vote et d’y voter oui.

Se disant « favorable » aux décisions du secrétariat national de l’UGTA appelant à « une participation massive au référendum du 1er novembre, et au vote par Oui », la section UGTA de l’Algérienne des Eaux d’Alger, rappelle que « l’Etat algérien est au rendez-vous d’un referendum populaire pour la révision constitutionnelle… », et « nous devons s’unir pour poser la pierre angulaire pour l’édification de la nouvelle Algérie ».

Ceci dit, il est à se demander si l’UGTA a le droit de s’immiscer dans la campagne de sensibilisation pour la prochaine échéance électorale, notamment si l’on prend compte l’arrêté du 28 septembre 2020, rendu publique par l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Rappelons ici que le 3e article de l’arrêté stipule : « les parties citées ci-après sont appelées à animer la campagne électorale relative à la consultation référendaire sur le projet de révision de la Constitution : le secteur gouvernemental, les partis politiques, les associations nationales et les personnalités politiques ».

Merzouk.A