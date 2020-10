Pour le Chef d’État-Major, Saïd Chengriha, « le 1er novembre prochain sera un jour de victoire pour le peuple »

Le Chef d’État-Major de l’Armée Nationale Populaire (ANP), le général de corps d’armée, Saïd Chengriha, a indiqué, ce samedi, que « le jour du référendum sur la nouvelle Constitution sera un jour de victoire pour le peuple algérien ».

En marge de la visite du Chef de l’État, Abdelamdjid Tebboune, au siège du Ministère de la Défense Nationale (MDN), ce samedi, 10 octobre, le Chef d’État-Major de l’Armée Nationale Populaire (ANP), le général de corps d’armée, Saïd Chengriha, a adressé « ses remerciements au Président de la République », et a souligné que « cette visite, qui est la troisième de ce genre, porte plusieurs significations et reflète l’attention qu’accorde le Chef de l’État à l’ANP et ses personnels », rapporte l’Agence officielle.

Lors de son allocution de bienvenue, le Chef d’État-Major de l’ANP a indiqué que « le jour du référendum sur la nouvelle Constitution, prévu le 1er novembre prochain, ne sera pas un jour ordinaire, mais un autre jour de victoire pour le peuple algérien, où il triomphera, et le couronnement de son élan civilisationnel pacifique », rajoutant que « cet élan que l’ANP, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale (ALN) a accompagné, avec sincérité et dévouement, sans ambition aucune que servir l’Algérie et son peuple, mettant l’intérêt de la patrie et du peuple au-dessus de toute considération ».

« Ce peuple authentique qui a pleinement conscience qu’il sera le seul artisan de ce rendez-vous, par sa participation massive à ce référendum, afin que cette participation soit une réponse catégorique et sans équivoque à tous ceux qui guettent et qui complotent contre notre pays », a déclaré le Chef d’État-Major de l’ANP, le général de corps d’armée, Saïd Chengriha.

Enfin, le Chef d’État-Major de l’ANP a assuré, en s’adressant au Chef de l’État, que « l’ANP, attachée à ses missions constitutionnelles, est toujours prête sous son Commandement à relever tous les défis et contrecarrer tous les projets hostiles à notre pays ».

Pour rappel, lors de cette visite, le Président Tebboune « a rencontré les cadres et les personnels de l’ANP », et a prononcé « une allocution, diffusée en visioconférence, à l’attention des Commandants des forces, des six Régions Militaires et des Grandes unités et des Écoles supérieures à travers l’ensemble du territoire national »

