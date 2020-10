Fatima-Zohra Zerouati estime que le référendum sur la Constitution « est crucial pour l’avenir de l’Algérie »

La Présidente du parti Tajamoue Amel El Djazair (TAJ), Fatima-Zohra Zerouati, a indiqué, ce samedi, qu’il « est temps pour le peuple de faire preuve de responsabilité et de conscience pour mener le pays à bon port ».

En marge d’une rencontre organisée ce samedi, 10 octobre, à Bouira, dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur le référendum constitutionnel du 1er novembre prochain, la Présidente du parti TAJ, Fatima-Zohra Zerouati, a appelé « les Algériens et les Algériennes à être présents pour choisir un nouveau modèle économique et social pour le pays ».

« La date du 1er novembre est une opportunité pour opérer un véritable changement et remettre le train sur les rails via une constitution qui assure un processus sécurisé et prometteur pour la construction de fortes institutions pour une Algérie meilleure », a-t-elle indiqué.

En effet, pour la Présidente du TAJ, « l’Algérie est aujourd’hui à la croisée des chemins, nous devons tous être responsables et conscients que ce référendum est une étape cruciale, qui permettra à notre pays de relever les différents défis dans les mois à venir ».

Dans ce même contexte, Mme. Zerouati a qualifié le projet de révision de la Constitution de « document consensuel », soulignant que « plusieurs points sont communs et partagés par l’ensemble de la classe politique et par la société civile ».

« Il s’agit du processus le plus sécurisé pour rattraper les retards et combler les carences du passé. Nous devons tous travailler avec force et intensité pour y parvenir et permettre à l’Algérie de se hisser au rang des grandes nations en matière de développement économique et de modernité sociale », a-t-elle rajouté.

Enfin, la Présidente du TAJ a appelé « les jeunes et les intellectuels à travailler pour opérer le changement », en estimant que « l’abstention et le boycotte ne sont pas des solutions aux problèmes et crises que connaît le pays ».

Rédaction d’Algérie 360.