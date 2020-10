Explosion à El Bayadh : Tebboune dépêche une délégation ministérielle sur les lieux

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a dépêché une délégation ministérielle sur les lieux de l’explosion dans la wilaya d’El Bayadh, rapporte la Présidence de la République.

Le Chef de l’État, Abdelamdjid Tebboune, a dépêché une délégation ministérielle sur les lieux de l’explosion dans la wilaya d’El Bayadh, afin d’explorer les dégâts engendrés et prendre en charge les familles endommagées par cet incident.

La délégation ministérielle compte le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales, Kamel Beldjoud, le Ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar, et le Ministre de la Santé et de la Réforme Hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.

M. Tebboune a adressé un message de condoléances aux familles des victimes, et a instruit le Ministre de l’Intérieur d’ouvrir une enquête sur les raisons derrière cet incident.

Pour rappel, la wilaya d’El Bayadh a été secouée par l’explosion d’un gazoduc ce samedi, 10 octobre. Les premiers constats font état de 5 morts et de 8 blessés.

Rédaction d’Algérie 360