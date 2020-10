Explosion à El Bayadh : Sonelgaz apporte des explications 

Le chargé de communication de Sonelgaz a indiqué que « l’explosion a eu lieu à cause de l’intrusion d’un entrepreneur qui n’a aucune relation avec le groupe ».

Le chargé de communication de Sonelgaz a expliqué que « l’explosion du gazoduc, qui a eu lieu ce samedi à El Bayadh, a été causée par l’intrusion d’un entrepreneur », soulignant que « ce dernier n’entretient aucune relation avec la Société Algérienne de distribution de l’électricité et de gaz (SADEG) ».

En effet, le chargé de la communication de Sonelgaz a indiqué que « ce genre de dépassements sur le réseau de distribution étaient fréquents », rajoutant que « des promoteurs intervenaient directement à l’aide de gros engins sans consulter les services compétents auprès de SADEG et sans avoir leur autorisation ».

Pour rappel, la wilaya d’El Bayadh a été secouée par l’explosion d’un gazoduc ce samedi, 10 octobre. Les premiers constats font état de 5 morts et de 8 blessés. Le Chef de l’État, Abdelamdjid Tebboune, a dépêché une délégation ministérielle sur les lieux de l’explosion dans la wilaya d’El Bayadh, afin d’explorer les dégâts engendrés et prendre en charge les familles endommagées par cet incident, et a instruit le Ministre de l’Intérieur d’ouvrir une enquête sur les raisons derrière cet incident.

Rédaction d’Algérie 360