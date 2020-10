Décès du moudjihid Arezki Basta 

Le moudjahid Arezki Basta, ancien chef des groupes armés de la Casbah d’Alger, est décédé ce vendredi, 9 octobre, à l’hôpital de Ain Naâdja.

Militant du PPA (Parti du Peule Algérien) depuis le mois d’avril 1945, à l’âge de 14 ans et demi seulement, le moudjahid Arezki Basta, cousin du valeureux martyr Ali Basta, a voué sa vie à la cause nationale aux côtés de grandes personnalités de la Révolution, à l’instar de Krim Belkacem, le Colonel Amar Ouamrane et Hanafi Fernan.

À partir de juillet 1954, il est nommé chef des groupes armés de la Casbah d’Alger, puis s’est exilé clandestinement en Europe, puis en Égypte pour enfin continuer de militer pour la cause nationale malgré son emprisonnement en Tunisie.

Après l’indépendance de l’Algérie, le moudjahid Arezki Basta a été sollicité pour organiser la 1ère école nationale de police d’Algérie, avant d’être désigné directeur des écoles de police à Tlemcen, Sidi-Bel-Abbès, Constantine et enfin Annaba.

Ce vendredi, 9 octobre, le moudjahid Arezki Basta nous a quitté à l’âge de 90 ans. Il est l’auteur du livre « Les tragiques vérités qui n’ont pas été dites sur la Révolution Algérienne ».

Rédaction d’Algérie 360.