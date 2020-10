Décès du célèbre animateur de la Chaîne 3 Ahmed Chellaoua, dit « Can »

Le célèbre animateur de la radio chaîne 3, Ahmed Nany Chellaoua, dit « Can », est décédé ce samedi, 10 octobre, des suites d’une longue maladie.

Ahmed Nany Chellaoua, « Can », était connu par les auditeurs pour ses émissions dédiées à la musique châabi et au patrimoine musical, notamment son émission « Hier encore j’avais 20 ans », un programme quotidien dédié à la musique des années 1960-1970 et aux grands noms de la musique algérienne, ou encore son émission « El Qahwa Wel Latay », co-animée avec Sidali Driss, et qui est un programme hebdomadaire consacré à la musique châabi et qui, depuis une vingtaine d’années, accueille des orchestres entiers qui se produisaient en direct sur les ondes de la chaîne.

Le défunt avait également fait des apparitions en tant que comédien dans des programmes de la télévisions, et a animé, toujours avec Sidali Driss, une émission musicale « Si Can ».

Le regretté nous a quitté ce samedi, 10 octobre, des suites d’une longue maladie, et sera inhumé demain, dimanche, au cimetière de Sebala à Alger, selon ses proches.

