Coronavirus dans le monde : Rebond des contaminations en Europe

Le monde continue de faire face à la pandémie du Coronavirus (Covid-19). Depuis quelques semaines, certains pays d’Europe connaissent un rebond des contaminations quotidiennes.

Depuis le début de la pandémie, plus de 37 millions de contaminations ont été recensées de par le monde, le virus du Coronavirus (Covid-19) a fait pas moins d’un million de victimes.

Les États-Unis, l’Inde et le Brésil continuent d’occuper la tête de liste du classement des contaminations avec, respectivement, un total de plus de 7, 6 et 5 millions de cas, dont, 62698 cas, 73196 cas et 27444 cas enregistrés hier.

D’une autre part, le continent européen fait face à un rebond des contaminations, la France a fait état d’un total de 691977 cas confirmés, dont 20339 enregistré lors de ces dernières 24 heures.

L’Italie a recensé 5372 nouveaux cas, soit un total de 343770 contaminations par le Coronavirus, l’Espagne a également enregistré un bilan quotidien conséquent avec pas moins de 127888 cas, soit un total de 861112 depuis le début de la pandémie.

Le Royaume-Uni n’a pas été épargné de ce rebond de contaminations, et a fait état de 13864 nouvelles contaminations, avec un total de 575679 cas. Tandis qu’en Allemagne 7359 nouveaux cas ont été recensés, soit un total de 319846 cas depuis le début de la pandémie.

Face à ce rebond, certains pays ont imposé de nouvelles restrictions, à l’instar de la Pologne qui a exigé le port obligatoire du masque, ou encore de l’Allemagne qui a décidé de fermer les bars et les restaurants de 23 heures du soir jusqu’à 6 heures le lendemain.

Pour rappel, en Algérie, le dernier bilan des autorités sanitaires fait état de 146 nouvelles contaminations et 6 décès, soit un total de 52804 cas infectés et 1789 morts.

Noura.