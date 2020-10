Bilel Bennari, commentateur du match Algérie-Nigeria, réagit face aux critiques 

Le commentateur de l’ENTV, Bilel Bennari, a réagi face aux critiques dont il a fait l’objet après avoir commenté la rencontre amicale de l’Algérie et du Nigeria.

Beaucoup d’internautes ont critiqué hier le commentateur de l’ENTV, Bilel Bennari, lors du match amical qui a opposé l’équipe nationale algérienne à celle du Nigeria, certains ont qualifié sa performance de « médiocre ».

Face à ces critiques, le journaliste Bilel Bennari a vite réagi sur sa page Facebook, et a dénoncé « une campagne malveillante qui n’est pas innocente ».

« J’ai reçu, avec une conscience tranquille, vos critiques même les plus dures, mais ce qui m’a surpris, c’est que je n’avais jamais été exposé à une telle attaque et à une campagne malveillante qui n’est innocente alors que je commente les matches de l’équipe nationale depuis 15 ans », a-t-il indiqué.

« J’ai reçu de nombreux appels d’entraineurs, de techniciens, de confrères et de journalistes. Je n’ai par conséquent pas trouvé ce drame que certaines personnes malveillantes tentent de dépeindre », a-t-il rajouté.

Pour sa part, la Direction de l’ENTV a également réagi face à ces critiques, et a annoncé un changement de commentateur pour le prochain match amical de l’Algérie face au Mexique, prévu le 14 octobre prochain, qui n’est autre que Mohamed Djamel.

Néanmoins, le Directeur général de l’ENTV, M. Ahmed Bensebane, a défendu le journaliste Billel Bennari et lui a apporté son soutien et ses encouragements.

« Billel Bennari est l’un des jeunes de la télévision algérienne. C’est un commentateur sportif distingué. Comme les autres, il a besoin d’une formation et d’un grand soutien, mais il est l’un de nos journalistes prometteurs. Oui, pour des critiques constructives, et non pour démoraliser et réduire les efforts des gens. Billel, tu as tout notre soutien et nos encouragements », a indiqué sur Twitter M. Ahmed Bensebane.

Rédaction d’Algérie 360.