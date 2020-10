Victoire des verts 1-0 contre le Nigeria : L’Algérie poursuit sa série d’invincibilité

L’Algérie s’est imposée face au Nigeria (1-0), aujourd’hui vendredi dans un match amical qui s’est déroulé à Klagenfurt (Autriche). Rami Bensbaini a inscrit l’unique but de la rencontre.

Les joueurs de Djamel Belmadi ont pratiquement dominé du début de la rencontre jusqu’a la fin, but intervenu à la 6e minute sur un corner bien tiré du nouveau débarqué Boulahya, et une belle tête signée Rami Bensbaini. Une victoire logique et qui aurait pu être encore plus large si les attaquants Algériens notamment Andy delort et Said Benrahma avaient converti toutes leurs occasions.

Les guerriers du désert restent donc intouchables, les fennecs enchaînent un 19e match consécutif sans défaite, une série a confirmé face au Mexique, dans un match qui se jouera mardi prochain au Cars-Jeans Stadion de La Haye, aux Pays-Bas (21h00 locales, 20h00 algériennes).

CH.Laib