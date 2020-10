Une start-up crée un jeu de société 100% algérien, « Dinar »  

La start-up Keshlu, a créé un nouveau jeu de société, 100 % algérien, appelé « Dinar ». Ce dernier initie les joueurs à la création de business.

« Dinar« est un jeu de société 100% algérien, créé par la start-up Kheshlu qui a été fondée par deux jeunes entrepreneurs.

Kheshlu est spécialisée dans la création de jeux et de jouets qui répondent aux normes internationales, et vise à apporter plus de richesse au domaine du divertissement.

Selon ses créateurs, le jeu de société « Dinar » est « axé sur l’esprit entrepreneurial de façon à initier les joueurs, tous âges confondus, au monde de la création du business, mais aussi de leur procurer des moments de plaisir avec un air de concurrence purement algérien à partager entre amis et familles, et ce, dans le dialecte algérois ».

