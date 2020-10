ONU : Le Programme Alimentaire Mondial décroche un prix Nobel 

L’un des plus prestigieux Nobel, à savoit le prix Nobel de la paix, a été attribué au PAM, qui œuvre sous l’égide de l’ONU comme étant la plus grande agence humanitaire dans la lutte contre la faim dans le monde, ce vendredi, 9 octobre.

« Le PAM est récompensé pour ses efforts de lutte contre la faim, pour sa contribution à l’amélioration des conditions de paix dans les zones touchées par les conflits et pour avoir joué un rôle moteur dans les efforts visant à empêcher l’utilisation de la faim comme arme de guerre », a indiqué la Présidente du Comité Nobel, Berit Reiss-Andersen, depuis la capitale norvégienne, Oslo.

En réaction à l’attribution du douzième prix de la paix, le porte-parole du PAM, Tomson Phiri, a fait savoir que « recevoir le Nobel de la paix est un moment de fierté ».

« L’une des beautés des activités du PAM est que non seulement nous fournissons de la nourriture pour aujourd’hui et demain, mais nous donnons aussi aux gens les connaissances nécessaires pour subvenir à leurs besoins dans les jours qui suivent », a-t-il déclaré lors d’un point presse à Genève, juste après l’annonce de la récompense.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020