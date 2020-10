Liban : Beyrouth secouée par une nouvelle explosion 

L’explosion a eu lieu dans le quartier Tariq Jdide, dans la capitale libanaise, Beyrouth, et est survenue ce vendredi, 9 octobre.

Selon les informations rapportées par les médias locaux, « une citerne de gaz a explosé dans une boulangerie au niveau du quartier Tariq Jdide ».

Pour rappel, le 4 août dernier, le port de Beyrouth a été soufflé par une double explosion, ayant engendré des dégâts matériels importants et plusieurs décès et blessés.

Local media are reporting an explosion in Tarik Jdide, allegedly of a fuel tank at a bakery. #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/mHjQzWFTT8

— Beirut.com (@BeirutCityGuide) October 9, 2020