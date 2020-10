Baâdji : « La nouvelle Constitution est une révolution dans la protection des libertés »

Le Secrétaire Général du Front de Libération Nationale (FLN), Abou El-Fadl Baâdji, a indiqué que « la nouvelle Constitution est une révolution dans la protection des libertés ».

En marge d’une rencontre avec les cadres et militants du parti du FLN à Constantine, ce vendredi 9 octobre, dans le cadre de la campagne référendaire, le SG du parti, Abou El-Fadl Baâdji, a estimé que « le projet de la révision constitutionnelle constitue une révolution dans les lois et les protections des droites et des libertés individuelles et collectives ».

« Cette révolution dans les lois renforce le principe de la séparation entre les autorités législative, exécutive et judiciaire reflétée dans les prérogatives accordées aux divers pouvoirs pour qu’ils assument pleinement leurs rôles, la reconstruction des institutions de l’État et du système législatif, la facilitation des procédures d’agrément des partis et organisations outre l’organisation du milieu médiatique pour favoriser davantage le professionnalisme et protéger ses acteurs », a-t-il déclaré.

Dans ce même contexte, le SG du FLN a appelé « le peuple à voter en faveur de la nouvelle Constitution », en soulignant que « ce document sera la source de toutes autre réforme tant espérée, revendiquée par le Hirak pour une Algérie nouvelle ».

Pour rappel, le projet de la révision constitutionnelle sera soumis à un référendum populaire le 1er novembre prochain.

Rédaction d’Algérie 360.