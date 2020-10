Algérie Poste lance un service de distribution postale accélérée « Edahabia Premium »

Le Ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a annoncé ce jeudi le lancement du nouveau service de distribution postale accélérée « Edahabia Premium ».

En marge d’une visite de travail dans la wilaya de Blida, et à la veille de la célébration de la journée mondiale de la Poste, qui correspond au 9 octobre, le Ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a annoncé le lancement du nouveau service « Edahabia Premium ».

Ce nouveau service permet « de faire parvenir la carte « Edahabia » aux domiciles des bénéficiaires, ou à leurs lieux de travail », et ce « en l’espace de cinq jours, après l’introduction de la demande sur le site d’Algérie Poste, en contrepartie d’une somme d’argent ».

« Le « Service Prémium » permet ainsi aux clients ayant souscrit à ce mode accéléré, de bénéficier d’une prestation personnalisée de haute qualité et adaptée à leurs besoins tout en leur garantissant une livraison sécurisée et rapide de leurs cartes monétiques et code confidentiel à domicile, dans des délais n’excédant pas cinq (05) jours ouvrables à partir de la validation de leurs commandes », détaille le communiqué d’Algérie Poste.

« A noter que ce service est fourni moyennant une taxe de 1500 DA pour le service de distribution et une taxe de 350 DA dédiée à la fabrication ou le renouvellement prioritaire de la carte. Un prélèvement d’office du tarif appliqué au « Service Prémium » sur le compte CCP du souscripteur », souligne le même communiqué.

Dans ce même contexte, le Ministre de la Poste a expliqué que « ce nouveau service intervient suite aux nombreuses plaintes reçues pour signaler la non-réception de la carte « Edhabaia » ».

Concernant les avantages qu’offre ce service prémium, le communiqué d’Algérie Poste en énumère quelques-uns, entre autres : « la fabrication de la carte monétique et de son code confidentiel s’effectue le jour même de la commande, le Conditionnement de l’envoi de la carte et du code confidentiel se fera sous enveloppe sécurisée à usage unique et fermeture avec ruban adhésif anti-fraude sécurisée et l’acheminement et la livraison de la carte monétique s’effectuent en mode express.

