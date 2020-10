Tizi Ouzou : Les propriétaires de débits de boissons alcoolisées protestent

Le maintien de l’interdiction frappant leurs activités, provoque encore la colère des commerçants de boissons alcoolisées, les propriétaires de bars ainsi que leurs employés de la wilaya de Tizi-Ouzou, ces derniers ont pris part, hier matin, à un rassemblement organisé, sous couvert de l’UGCAA, devant l’entrée principale du siège de la wilaya.

Considérant la décision de fermer leurs commerces comme « une injustice », les commerçants de boissons alcoolisées de la wilaya de Tizi ouzou ont réclamé la reprise de leur activité mise à l’arrêt par le gouvernement Algérien depuis début de la crise sanitaire et le confinement lié à la pandémie du Covid-19, en mars dernier, d’autant plus que les cafés et les restaurants qui sont plus fréquentés que leurs commerces sont ouverts sans entraîner une quelconque propagation de la pandémie.

Quelques instants après le début du rassemblement, une délégation composée de certains manifestants a été finalement reçue par le chef de cabinet de la wilaya.

Les manifestants à la fin repartent bredouilles, déçus et en colère suite au « refus » du wali de donner le « quitus » de réouverture de leurs commerces, rapporte « Liberté », la wilaya a informé la délégation que “leur doléance doit être transmise à Alger pour qu’elle soit étudiée par qui de droit”, ajoute la même source, ces derniers ont immédiatement pris la décision de » d’engager une action en référé contre l’autorité de wilaya ».

Ch.Laib