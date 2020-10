Référendum sur la Constitution : Talaie El Hourriyet critique les critères de la consultation

Le bureau politique du parti Talaie El Hourriyet a abordé hier à l’issue de la session ouverte de son bureau politique pour la préparation du 1er congrès du parti, tenu mercredi à son siège national sous la présidence de Abdelkader Saâdi, président du Parti par intérim, la question du projet de révision constitutionnelle.

En effet, le parti Talaie El Hourriyet a critiqué les critères de la campagne électorale dans le cadre de la consultation référendaire prévue le 1er novembre 2020, : « note avec étonnement que seuls les partis politiques représentés par un groupe parlementaire au niveau de l’une des deux chambres du parlement, ceux ayant dix sièges entre les deux chambres du parlement, et ceux ayant des sièges au sein des Assemblées Populaires locales au niveau de vingt-cinq wilayas au moins, sont habilités à animer la campagne électorale », lit-on dans le communiqué du parti.

Le parti estime également que les critères sont : «discriminatoires » et qui, perpétuent la tendance volontaire à favoriser certains partis politiques dont la légitimité et la représentativité sont décriés par le Hirak populaire pour avoir trempé dans la fraude et introduit l’argent douteux dans la sphère politique ».

Pour conclure, le Parti a appelé a ne prendre en compte « que le critère de l’agrément des partis politiques » en mettant l’accent que celui de « la représentativité populaire ne peut valoir que lorsque les élections seront véritablement transparentes et régulières ».

Rédaction d’Algérie360