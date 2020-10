Procès madame Maya : des montants astronomiques révélés

Des sommes astronomiques ont été révélées lors de l’audience du procès de Nechnach Zoulikha Chafika allias « madame Maya », ouvert hier mercredi au tribunal de Chéraga.

Les premières questions du juge à la principale prévenue ont été posées autour de la grosse saisie effectuée dans son domicile. Les services de sécurité ont parvenu à mettre la main sur 9,5 milliards de centimes, 270 000 euros, 30 000 dollars et plus d’une vingtaine de kg d’or (évaluées à vingt milliards de centimes).

Les enquêtes et investigations menées dans le cadre de cette affaire ont révélé des montants exorbitants et de grosses pertes au Trésor public. Il s’agirait, selon ce qu’a rapporté le quotidien le Soir d’Algérie de 1 234 663 449 DA. Pour ce qui est des indus avantages accordés par les anciens responsables, ils sont estimés à hauteur de 700 000 000 DA. Quant aux pertes liées à l’infraction au change et transfert illégal de devises, elles s’élevaient à 1 234 663 449 08 DA.

L’avocat du trésor public a demandé, dans un document rapporté par le quotidien Liberté, un dédommagement de l’ordre de plus d’un milliard de dinars de la part de l’ensemble des accusés. À cela s’ajoute le préjudice moral entraîné par les interventions de Mohamed Ghazi et d’Abdelghani Zaâlane en faveur de Mme Maya, qui est estimé à un million de dinars pour chacun. Le Trésor réclame également la saisie de l’ensemble de leurs biens.

Rappelons que le procès ouvert hier au tribunal de Chéraga, implique Nachinachi Zoulikha-Chafika, ses deux filles, l’ex-wali de Chlef et ancien ministre du Travail Mohamed Ghazi, son fils Chafik, l’ancien wali d’Oran et ex-ministre des Travaux publics Abdelghani Zaâlane et l’ex-DGSN Abdelghani Hamel.

Merzouk.A