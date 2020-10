Mostaganem : 13 tentatives de migration clandestine déjouées en 24 heures

13 tentatives de migration clandestine ont été déjouées, en mer et en terre ferme, ainsi que 166 personnes ont été arrêtées, durant les dernières 24 heures.

Selon le communiqué des unités territoriales des gardes-côtes et des services de sûreté de la wilaya de Mostaganem, les éléments de ces deux corps sécuritaires ont mis en échec, ces dernières 24 heures, 13 tentatives d’émigration clandestine en mer et en terre ferme et arrêté 166 personnes.

Par ailleurs, les unités de plongée relevant des gardes côtes ont intercepté 11 embarcations en mer, au large des côtes de la wilaya de Mostaganem, à bord desquelles se trouvaient 142 personnes, dont des femmes, des enfants et des ressortissants étrangers. Tandis que les services de la sûreté de wilaya ont mis en échec 2 tentatives de traversée clandestine sur la terre ferme, et procédé à l’arrestation 24 personnes, à partir de la façade maritime « Salamandre » et la plage « El materba », dans la commune de Mostaganem.

En outre, les candidats à l’émigration clandestine, dont deux passeurs, ont été arrêtés mardi, dans l’après-midi aux environs de 17h, ainsi qu’une saisie d’une embarcation utilisée pour assurer le transport en mer des personnes concernée, et la récolte d’une somme d’argent en devise, estimé à 857 euros, ont eu lieu mercredi à 1 heure du matin.

Toutefois, les individus interpellés au large ont été évacuées au port de Mostaganem afin d’effectuer les formalités d’usage, tandis que des dossiers judiciaires ont été établis à l’encontre des individus arrêtés sur la terre ferme.

Les mis en cause seront, en outre, présentés devant le procureur de la République près du tribunal territorialement compétent pour les chefs d’inculpation de « tentative de quitter illégalement le territoire national », a fait savoir le même communiqué.

