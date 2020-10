Industrie automobile : Ait Ali reçoit le représentant de Volkswagen

Le ministre de l’Industrie Ferhat Air Ali a reçu ce jeudi, le représentant du groupe du constructeur automobile Volkswagen pour l’Afrique du nord, Alfonso Sancha Garcia, également Vice-président des achats du constructeur Seat.

« Lors de cette rencontre qui a eu lieu dans le cadre de la visite du président du Gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, en Algérie, les deux parties ont discuté sur la possibilité de mise en place d’un projet industriel du groupe Volkswagen en Algérie », lit-on dans un communiqué du ministère.

Dans une déclaration à la presse, Ait Ali a affirmé « la volonté de Volkswagen à mettre en place un projet industriel en Algérie, conformément à la nouvelle approche de construction automobile ». Il a également fait savoir que « les négociations avec la partie étrangère ont été entamées il y a six mois ».

Le ministre a ajouté « qu’un groupe de travail sera formé entre le ministère de l’Industrie et le complexe Volkswagen pour étudier la possibilité d’établir un projet de fabrication de véhicules touristiques conformément au nouveau cahier de conditions ».

Pour sa part, Alfonso Sancha a indiqué que ses pourparlers avec la partie algérienne étaient très intéressants et constructifs, notamment après avoir eu des explications concernant le nouveau cahier des charges. « Nous comptons avancer dans ce projet, et voir la possibilité de mise en place du projet Seat et du groupe ici en Algérie », a-t-il déclaré à la presse.

Merzouk.A