Immigration : Un jeune sur deux souhaite quitter le Maghreb et le Moyen-Orient

Les Algériens et les Tunisiens sont considérés comme majoritaire parmi les personnes tentant de traverser la Méditerranée pour demander l’asile.

Selon une enquête menée par l’agence ASDA’A BCW, relayée par RFI, près d’un jeune sur deux, issus de 17 pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, souhaiterait quitter son pays, le plus souvent pour des raisons économiques. Ainsi, 42% des jeunes, âgés de 18 à 24 ans, ont songé à tenter leur chance dans un autre pays que le leur, 15% sont déjà passés du rêve à la réalité et ont entamé des démarches pour émigrer. Ces jeunes représentent 15% d’une population de 200 millions, soit au total, 30 millions de départs potentiels.

Par ailleurs, l’agence basée à Dubaï a mené son enquête auprès d’un panel de 4.000 jeunes composé d’hommes et de femmes, d’abord en janvier, avant l’apparition du Coronavirus, puis en août pour prendre en compte la pandémie et ses conséquences.

En outre, un jeune sur trois est affecté par le chômage, soit deux fois plus que la moyenne mondiale. Ce constat est la première motivation qui pousse les jeunes à tenter leur chance ailleurs. Tandis que le deuxième motif déterminant est la corruption dénoncée par une majorité de 77%.

D’après le même rapport, le Liban est le pays dont les jeunes ont le plus envie de fuir avec un taux de 77%, suivi par la Libye, le Yémen, l’Irak et les territoires palestiniens, où le départ est envisagé par 60% des jeunes. Les pays du Golfe échappent toutefois à cette tendance, en Arabie saoudite seulement 6% sont tentés par l’émigration, a

indiqué RFI.

Ceci dit, la destination favorite de ces jeunes est les Émirats. Le top cinq des pays les plus recherchés comprend également les États-Unis, le Canada, le Royaume-Unis et l’Allemagne qui sont considérés comme offrant des opportunités de travail bien rémunéré. Toutefois, depuis 2013,la France n’apparaîtrait plus dans le classement des cinq pays les plus demandés.

