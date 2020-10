Ce qu’a dit Benbouzid sur l’obligation du port de masque dans les écoles

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, s’est exprimé, ce jeudi 8 octobre, sur l’obligation du port de masques dans les écoles.

S’exprimant sur les ondes de la chaine II de la radio nationale, M. Benbouzid a fait savoir que le port de masque dans les écoles est obligatoire pour les élèves des trois cycles de l’Éducation.

« Au début, on disait que l’épidémie ne touchait pas les enfants de moins de 14 ans. Or, le plus jeune contaminé au coronavirus est un bébé de 38 mois qui a été enregistré en Chine. Nous n’allons donc pas prendre le risque de laisser les enfants entrer en classes sans bavette », a déclaré le ministre de la Santé.

Pour rappel, les dates de la rentrée scolaire ont été fixées dimanche dernier lors du conseil des ministres. La rentrée pour les élèves du primaire a été fixée le 21 octobre en cours. Quant aux élèves du collège (CEM) et du lycée, leur rentrée a été fixée pour le 4 novembre prochain.

Rédaction d’Algerie360