Canada : Relance de la loterie pour les regroupements familiaux

La loterie pour les regroupements familiaux, permettant aux parents et aux grands-parents d’immigrés de rejoindre leurs proches installés au Canada sera réinstaurée dès le 13 octobre prochain.

Selon Radio Canada, le gouvernement Canadien a annoncé la relance de la loterie qui permettra aux parents et aux grands-parents d’immigrants de s’installer au Canada, à compter du 13 octobre. « Nous savons que l’année dernière, la demande était forte et que certaines personnes ont été désavantagées par le processus (en ligne) d’admission, nous avons donc voulu créer des conditions égales pour tous autant que possible », a indiqué le ministre de l’Immigration.

Par ailleurs, un programme basé sur le principe du « premier arrivé, premier servi » a été établi par le Canada l’année dernière, mais ayant échoué, selon les autorités, car les personnes qui voulaient immigrer, pour rejoindre leurs enfants, devaient faire vite pour remplir le formulaire. Or, ce système défavorise toute personne handicapée, ou qui a un problème d’alphabétisation, ou même une mauvaise connexion internet.

Ainsi, le mardi 13 octobre prochain marquera l’ouverture du programme de loterie qui permettra aux parents et grands-parents d’immigrés de rejoindre leurs familles au Canada, durant une période de trois semaines, donnant la possibilité aux immigrés qui veulent faire venir leurs proches de remplir des formulaires en ligne.

Au terme de la loterie, qui durera trois semaines, 10.000 personnes seront sélectionnées, et pourront faire des demandes de parrainage, à soumettre dans les 60 jours suivants.

Rédaction d’Algérie360.