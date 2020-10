Tribunal de Sidi M’Hamed : 9 manifestants placés sous mandat de dépôt

Neuf manifestants ont été placés, ce mercredi 7 octobre, en détention provisoire par le tribunal de Sidi M’hamed à Alger.

Les 9 manifestants placés sous mandat de dépôt avaient été arrêtés lors de la manifestation du lundi dernier à Alger, organisée à l’occasion de l’anniversaire des événements du 5 octobre 1988.

En tout, 42 manifestants, arrêtés lors de la marche de lundi, ont comparu aujourd’hui devant le procureur de la république de Sidi M’hamed. 33 personnes ont été relâchées et 9 placés sous mandat de dépôt.

Parmi les 9 manifestants incarcérés, un protestataire est accusé d’ « Atteinte à la personne du président de la République » et les 8 autres sont accusés d’ « Attroupement non armé « et « incitation à troubles de l’ordre public ».

Rédaction d’Algerie360