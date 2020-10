Révision de la constitution : La campagne référendaire débute aujourd’hui

La campagne référendaire sur le projet de révision constitutionnelle débute ce mercredi, 7 octobre, sous le slogan « novembre 1954 : la libération, novembre 2020 : le changement ».

La campagne référendaire sur la révision de la Constitution débute aujourd’hui, mercredi 7 septembre, comme l’a annoncé l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), le 28 septembre dernier, en fixant ses critères.

Sous le slogan« novembre 1954 : la libération, novembre 2020 : le changement », cette campagne « sera marquée par des actions de sensibilisation sur l’importance de cette consultation populaire », pour mettre « les bases d’un État moderne au service du citoyen ».

Les moyens mis en place pour la sensibilisation (médias audiovisuels, affichage, moyens écrits ou électroniques) « sont soumis à une habilitation préalable de l’ANIE », ainsi, « tous les intervenants de la campagne référendaire sont tenus de respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ».

Par ailleurs, le 3e article de l’arrêté l’ANIE, fixe les parties appelées à animer cette campagne électorale, il s’agit du secteur gouvernemental, des partis politiques, des associations nationales et des personnalités politiques.

En effet, l’article 5 du même arrêté fixe les conditions nécessaires pour les partis politique qui sont habiletés à mener la campagne électorale. Il s’agit « des partis politiques détenteurs d’un groupe parlementaire au niveau de l’une des Chambres du Parlement, les partis politiques détenteurs de dix (10) sièges entre les deux Chambres du Parlement, les partis politiques détenteurs de sièges au sein des Assemblées populaires locales au niveau de vingt-cinq (25) wilayas au minimum ».

Selon cet article, « pour mener la campagne électorale, ces partis politiques doivent présenter à l’ANIE, dans un délai de cinq (5) jours au moins avant le lancement de la campagne électorale, une demande étayée de documents justificatifs et un résumé des axes d’intervention ».

Et c’est également le cas concernant les associations nationales ayant une représentation effective au niveau de vingt-cinq (25) wilayas au minimum. Ces associations doivent « présenter à l’ANIE, dans un délai de cinq (5) jours au moins avant le lancement de la campagne électorale, une demande étayée de documents justificatifs et un résumé des axes d’intervention », selon le 7e article.

Dans ce même contexte, M. Mohamed Charfi, Président de l’ANIE, a indiqué, lundi dernier, qu’un « réseau de visioconférence a été mis en place à cette occasion », et ce afin « de permettre une plus grande réactivité et une prise en charge immédiate à d’éventuels problèmes qui peuvent se poser le jour du scrutin ».

À cet effet, il a également souligné que « l’expression sera ouverte à ceux qui sont pour et à ceux qui sont contre le projet de révision de la Constitution », rajoutant que « cette démarche concrétise la nouvelle dynamique entamée depuis l’élection présidentielle du 12 décembre 2019 pour l’Algérie nouvelle qui est déjà en marche ».

Pour rappel, le projet de la révision de la Constitution sera soumis à un référendum populaire le 1er novembre prochain.

Rédaction d’Algérie 360.