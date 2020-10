Quand un magazine français fait l’éloge de la diplomatie algérienne

Le magazine mensuel français « Afrique-Asie » a consacré, dans sa dernière édition, un article à l’Algérie dans lequel il a fait l’éloge de la diplomatie algérienne.

Intitulé « Le grand retour de l’Algérie sur la scène internationale », l’article du magazine français est revenu sur les participations de la diplomatie algérienne aux derniers événements mondiaux.

« L’Algérie est non seulement debout, mais s’en sort plutôt mieux que la plupart des pays avancés, que ce soit dans la lutte contre la pandémie, la diversification de son économie et l’application de la feuille de route concernant la réforme de ses institutions et la révision de sa constitution. Mais aussi et surtout par son rôle grandissant dans le concert des nations », a écrit l’auteur de l’article.

Pour le magazine français, « l’Algérie à un rôle d’Etat pivot dans le monde »

L’Algérie est « un pays qui tient à sa souveraineté et à son rôle d’Etat pivot notamment dans le Maghreb, la Méditerranée, l’Afrique sub-saharienne et dans le reste du monde », a souligné la même source.

« M. Tebboune a, dès son élection, clairement défini les grandes lignes de sa politique étrangère, née dans la guerre de libération nationale, quand une délégation du FLN avait participé à la Conférence de Bandung en 1955 et qui a comme fondements : non-ingérence, respect du droit international, construction d’un nouvel ordre politique et économique mondial, droit des peuples à l’autodétermination et soutien aux peuples colonisés », a ajouté le magazine français.

Concernant le rôle de l’Algérie à l’international, le magazine français a indiqué que « la Conférence de Berlin sur la Libye en janvier dernier a donné une tribune mondiale à l’Algérie à travers laquelle le nouveau président a fait entendre la voix de son pays. Il y a réaffirmé ce qu’il avait toujours répété, à savoir qu’il revient aux seuls Libyens -tous les Libyens sans exclusive- de prendre leur destin en mains, avec l’aide des pays voisins ».

« La diplomatie algérienne s’active sur le front malien, indissociable du front libyen » (Afrique-Asie)

Le magazine français a rappelé que « le président Tebboune a dépêché son ministre des Affaires étrangères à Bamako à deux reprises en quelques semaines pour proposer l’activation du plan algérien de paix et de réconciliation, à la demande de toutes les parties maliennes, y compris la nouvelle junte militaire ».

« Même la France, embourbée dans les sables mouvants du Sahel est désormais demandeuse de l’assistance d’Alger (…) Le retour de l’Algérie sur la scène internationale « a été également confirmée par la récente visite du secrétaire à la Défense américain, Mark Esper, la première d’un aussi haut responsable américain depuis 2006 (Visite de Donald Rumsfeild) », a encore ajouté le magazine français.

Rédaction d’Algerie360