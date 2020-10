Quand Inter Air Services assurait les vols intérieurs

Une compagnie spécialisé dans les vols intérieurs, appelée « Inter Air Services » a existé au milieu des années 1980, une restructuration de la compagnie aérienne nationale Air Algérie.

En effet, presque 40 ans avant la décision du gouvernement Algérien concernant la création d’une compagnie aérienne publique spécialement dédiée aux vols intérieurs, une décision similaire avait été prise par le gouvernement de l’ancien président Chadli Bendjedid. Cette compagnie a été créée dans le but permettre à Air Algérie de concentrer son activité sur les vols internationaux afin de la rendre plus compétitive et plus rentable.

Ainsi, en 1983, deux décrets réaménageant la stratégie du secteur aérien de l’Algérie ont été publiés par le gouvernement de l’ancien président Chadli Bendjedid. Le premier décret avait limité les activités de la compagnie aérienne nationale à une activité exclusivement liée aux vols internationaux.

« L’entreprise est chargée, conformément au plan national de développement économique et social […] d’exploiter les lignes aériennes internationales dans le cadre des conventions et accords internationaux et, éventuellement, concourir à l’exploitation de parcours mixtes impliquant une ou plusieurs escales à l’intérieur du territoire national », a signé le 30 juillet 1983 l’ancien président Chadli Bendjedid.

Par ailleurs, le deuxième décret a été publié dans le même journal officiel, faisant état de la création de « l’entreprise nationale des services aériens de transport intérieur et de travail aériens », connue sous le nom de « Inter Air Services ».

« L’entreprise est chargée, conformément au plan national de développement économique et social […] d’exploiter les lignes aériennes intérieures et les services de travail aérien », a stipulé le deuxième décret. Ce dernier a précisé qu’Inter Air Services assurerait dans ce cadre les transports aériens intérieurs « publics réguliers et non réguliers de personnes, de bagages, de fret de courrier ».

Toutefois, moins de 16 mois plus tard, le gouvernement a publié un nouveau décret, élargissant les activités d’Air Algérie aux activités d’Inter Air Services, confirmant la fusion des activités de vols nationaux et internationaux sous la bannière de la compagnie aérienne nationale Air Algérie.

« L’entreprise nationale d’exploitation de services aériens internationaux de transport public « Air Algérie » prend la dénomination d’entreprise nationale d’exploitation des services aériens Air Algérie », a stipulé le décret signé le 24 novembre 1984 par le président Chadli Bendjedid.

À noter qu’une photo publiée l’an dernier par Air Algérie a évoqué la nostalgie de l’époque où des appareils aériens arborait le logo d’Inter Air Services, invitant les lecteurs à raconter leurs expériences à bord d’Inter Air Services.

Rédaction d’Algérie360.