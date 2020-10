EN : Ce qu’a dit Belmadi sur l’affaire Aouar

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, s’est exprimé au sujet du joueur Houssem Aouar, qui a opté pour l’équipe nationale française.

En marge d’un point de presse virtuel, animé ce mercredi matin depuis l’Autriche, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, s’est exprimé au sujet du joueur Houssem Aouar.

« Aouar avait tranché depuis très longtemps, il rêvait de représenter les « coqs ». J’ai pris contact avec lui pour lui expliquer l’idée du projet d’un point de vue sportif, mais je n’allais pas le crier sur tous les toits, parce que ce joueur a une famille, et les responsables de la FAF ont fait le nécessaire », a-t-il indiqué.

« Certains l’ignorent, mais depuis mon arrivée au sein des « verts », je m’intéressais à ce joueur », a-t-il rajouté.

Dans ce même contexte, M. Belmadi a indiqué qu’il « ne voulait pas trop s’étaler sur ce sujet », soulignant que « Aouar avait choisi la France », et que « le travail a été fait. Les gens ne comprennent pas que nous avons tout fait à son sujet, mais je ne veux pas rentrer dans les détails », a-t-il conclue.

Pour rappel, la sélection nationale se prépare à deux rencontres amicales, la première prévue ce jeudi, face au Nigéria, et la seconde prévue mardi prochain, 13 octobre, et l’oppose au Mexique. Ces deux rencontres s’inscrivent dans le cadre des préparations aux éliminatoires de la CAN 2021.

Rédaction d’Algérie 360.