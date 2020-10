Béjaïa : Un sexagénaire étranger assassiné sur un bateau par son compatriote

Un ressortissant étranger a été arrêté pour avoir tué son compatriote, cette semaine, dans un bateau au port de Béjaïa.

Selon Radio Soummam, qui cite un communiqué de la cellule de communication de la sureté de la wilaya de Béjaïa, les agents de ce corps sécuritaire ont interpellé un individu de nationalité étrangère, ayant assassiné son compatriote sur un bateau en stationnement au niveau du port de Béjaïa.

Le communiqué a indiqué que la victime était âgée de 61 ans, et travaillait comme marin dans le bateau en question. L’enquête diligentée par les agents de la Police de Béjaïa a permis l’identification et l’arrestation du coupable, âgé de 40 ans.

D’après la même source, le mis en cause a eu un indifférent avec la victime, et ce dernier n’a pas hésité à le poignarder avec un couteau de cuisine. Un acte violent qui a entrainé la mort du sexagénaire. Aussitôt toutes les preuves réunies, le coupable présumé a été arrêté et présenté aux instances judiciaires.

Hind.B