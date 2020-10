Corruption : vers la réouverture de plusieurs dossiers dont Khalifa et Sonatrach

Plusieurs dossiers d’affaires de corruption, dont celui de Sonatrach, de l’autoroute est-ouest et de Khalifa, ont été transmis au tribunal Sidi M’hamed pour finaliser les instructions, en vue de les programmer en audience dans les prochains jours.

La Cour suprême a transféré ces dossiers au pôle pénal économique et financier de lutter contre la corruption du tribunal de Sidi M’hamed, selon ce qu’a rapporté le quotidien arabophone Echourok.

Les dossiers ont été rouverts après que le parquet prés la Cour suprême ait été convaincu de l’existence de preuves contre des personnes impliquées et qui avaient été négligées dans les affaires initiales. Les mis en cause seront donc poursuivis dans de nouveau dossier, précise la même source.

Le premier dossier n’est autre que celui de Sonatrach. L’instruction se déroule actuellement sur l’affaire liée à la corruption, dont le préjudice causé au trésor public et à la compagnie, a été estimé à 250 millions de dollars.

Il s’agit de l’affaire de l’attribution illégale de marchés publiques qui remonte à 2010. Et c’est cette même affaire qui est devenu ensuite affaire Sonatrach 1, 2, 3 et 4. Les principaux mis en cause dans cette affaire est l’ancien ministre Chakib Khellil et l’ancien PDG de Sonatach Mohamed Meziane.

Pour ce qui est de la deuxième affaire, il s’agit de l’autoroute est-ouest qui s’est étalée de 2008 jusqu’à la programmation de l’affaire en 2015 où des peines de 7 à 10 ans ont été prononcées contre les mises en cause.

La troisième affaire transmise au pôle pénal économique et financier du tribunal Sidi M’hamed est l’affaire de Khalifa. Cette affaire a coûté au trésor public pas moins de 5 milliards de dinars. Le principal accusé dans l’affaire Abdelmoumène Khalifa a été condamné à 18 ans de prison ferme par le tribunal de Blida.

Plusieurs autres personnalités écartées dans le procès seront convoquées, selon le même journal. Il s’agit entre autre, de Saïd Bouteflika, Ahmed Ouyahia, Abdesslam Bouchouareb, Sidi Said …

Merzouk.A