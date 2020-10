Coronavirus : La distance de transmission est supérieure à 1m5 selon une étude

Une étude a démontré que le risque de contamination au Coronavirus été présent à plus de 1m5 de distance dans les espaces clos, et même à plus de 1m8.

Un document publié le 5 octobre sur le site des Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), a fait état de la présence d’un risque de contamination par le Covid-19 à plus de 1m5 de distance dans les espaces clos et même à plus de 1m8. Une équipe de chercheurs des CDC a ainsi mis en garde contre la probabilité d’attraper le Coronavirus à une distance de plus de 1m5 mètre.

« Les personnes qui sont physiquement proches (à moins de 1m8) d’une personne atteinte du Covid-19 ou qui ont un contact direct avec cette personne sont les plus soumis au risque d’infection », a indiqué le document.

Par ailleurs, les chercheurs ont précisé qu’il existait des preuves selon lesquels, dans certaines circonstances, les personnes atteintes du virus infectaient « ceux qui se trouvent à distance de plus de 1m8 ». Ils ont, en outre, noté qu’il s’agissait de cas ayant eu lieu dans « des espaces clos avec une mauvaise ventilation ».

Ainsi, le mode de transmission du coronavirus par contact proche avec une personne malade reste, selon le CDC, le plus répandu.

Rédaction d’Algérie360.