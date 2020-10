Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 6 octobre 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 129 nouvelles contaminations au Covid-19 et 5 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 52399 , celui des décès à 1773, alors que le total des patients guéris passe à 36763.

Voici les principaux événements de journée du mardi 6 octobre :

La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, s’est exprimé, hier lundi, sur la situation politique actuelle. … lire la suite

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, a annoncé, ce mardi 6 octobre, que 133 demandes d’agréments pour l’importation de tous types de véhicules neufs ont été déposées au niveau du ministère. … lire la suite

Une dizaine d’étudiants ont été arrêtés, ce mardi 6 octobre, par les services de sécurité au centre-ville de Constantine. … lire la suite

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali, a apporté, ce mardi 6 octobre, des précisions concernant le gel de l’importation des véhicules moins de 3 ans. … lire la suite

Le bilan quotidien des cas confirmés au coronavirus (Covid-19) a encore enregistré, ce mardi 6 octobre, une légère baisse des contaminations. … lire la suite

Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, va effectuer une visite de travail à partir de demain, mercredi 7 octobre, en Algérie. … lire la suite

Le journaliste El kadi Ihsane a reçu, ce mardi 6 octobre, une convocation de la gendarmerie nationale. … lire la suite

Le tribunal de Hammam El Dalaa dans la wilaya de M’sila a rendu ce mardi son verdict dans l’affaire des individus qui ont égorgé, la semaine dernière, un troupeau de 58 têtes de bétail. … lire la suite

129 nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 91 guérisons et 5 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué ce mardi le Comité scientifique de suivi de l’épidémie du coronavirus. … lire la suite

L’ancien ministre et diplomate algérien Abdelaziz Rahabi a déploré « le silence des autorités du pays », quant à la commémoration des événements du 5 octobre 1988. … lire la suite

Une étude a démontré que le risque de contamination au Coronavirus été présent à plus de 1m5 de distance dans les espaces clos, et même à plus de 1m8. … lire la suite

Une marche surprenante hier dans les rues de la capitale Alger, et selon le Comité de libération des Détenus (CNLD), il y a eu plusieurs arrestations parmi les manifestants, dont des militants politiques et des journalistes. Ces derniers se sont pas encore libérés au moment où nous mettions sous presse. … lire la suite

Le tribunal de Sidi M’hamed a condamné ce mardi le président de l’assemblée populaire communale APC de Bologhine, Loukal Toufik à 3 ans de prison ferme et 300 000 DA d’amende pour abus de fonction. … lire la suite

Trois vols de rapatriement ont été programmés par Air Algérie au départ de Paris, exclusivement réservés aux diplomates, ainsi que leurs familles, rappelés lors du dernier mouvement des ambassadeurs. … lire la suite

Un voyage de rapatriement des citoyens Tunisiens résidents en Algérie sera opéré le 19 octobre prochain, via le poste frontalier d’Oum-Teboul. … lire la suite

Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid a indiqué, ce mardi depuis Adrar, que plusieurs facteurs influent sur les chiffres des décès au coronavirus annoncés quotidiennement. … lire la suite

Le corps d’un enfant a été repêché dans une étendue d’eau dans la commune de Hamadana, au niveau de la wilaya de Relizane. … lire la suite

Le ministre du Commerce Kamel Rezig, a révélé aujourd’hui, mardi, que tous les documents administratifs ont été annulés et que la pièce d’identité est suffisante pour la demande d’extraction du registre du commerce ambulant, et ce afin de donner une nouvelle dynamique à l’activité commerciale … lire la suite

Plusieurs dossiers d’affaires de corruption, dont celui de Sonatrach, de l’autoroute est-ouest et de Khalifa, ont été transmis au tribunal Sidi M’hamed pour finaliser les instructions, en vue de les programmer en audience dans les prochains jours. … lire la suite

La recrudescence inquiétante des cas de paludisme, dans la wilaya de Ghardaïa, fait réagir les autorités, une enquête épidémiologique et entomologique a été lancée pour déterminer les réservoirs et les vecteurs de cas de paludisme décelés récemment dans la région. … lire la suite

Un petit enfant a été mortellement percuté par un ancien policier à la retraire dans la commune d’Aïn-M’lila, à Oum-El-Bouaghi. … lire la suite

L’Olympique Lyonnais a officialisé lundi soir après minuit le transfert du défenseur central Algérien Djamel Benlamri qui s’est engagé pour un an, plus une autre année en option. … lire la suite

Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid, s’est rendu hier lundi, dans la wilaya de Tamanrasset pour s’enquérir de la situation et l’évolution de la propagation du paludisme. … lire la suite

Les appels se multiplient en faveur de l’activiste de Relizane Abdellah Benaoum, faisant état du danger qui pèse sur sa vie après l’aggravation de son état de sa santé et les rejets répétés des demandes de liberté provisoire introduites pour lui permettre de se faire opérer, le collectif des avocats de Benaoum a réagi lundi au communiqué publié, dimanche, par le procureur de la Cour de Relizane au sujet de la prise en charge médicale du détenu. … lire la suite

Les préfets français ont reçu l’ordre d’être intransigeant avec les étrangers qui représenteraient une menace pour l’ordre public. … lire la suite

L’association des Oulémas musulmans algériens a émis des réserves sur plusieurs articles de la nouvelle constitution, qui sera soumise au référendum le 1er novembre prochain. … lire la suite

L’ancien policier de Batna, radié depuis 2019, Hichem Atlaoui est parmi les personnes arrêtées hier lors de la manifestation à Alger. … lire la suite

Le corps sans vie d’un jeune garçon a été retrouvé hier soir, sous un pont au niveau de l’entrée ouest de Safsaf, à Annaba. … lire la suite

Dr Bekkat Berkani, membre du comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie du coronavirus, s’est exprimé sur la situation épidémiologique en Algérie, notamment le risque de la deuxième vague. … lire la suite