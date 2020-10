Reprise des vols de rapatriement : Les déclarations d’un député de l’émigration

Un député de l’émigration a abordé la question des rapatriements des cas particuliers vers l’Algérie, avec un membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Covid-19 en Algérie.

Dans une publication partagée sur son compte Facebook, le député de l’émigration pour la zone 2 (Marseille, France), Samir Chaabna a annoncé hier dimanche 4 octobre avoir eu un entretien téléphonique avec Dr Mohamed Bekkat Berkani du Comité scientifique de suivi de l’évolution du COVID-19 en Algérie.

« J’ai appelé aujourd’hui le président du Conseil de l’ordre des médecins et membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution du COVID-19 en Algérie, le Dr Bekkat Berkani. Je lui ai fait part des souffrances de la communauté Algérienne à l’étranger à cause de la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes », a écrit le député sur sa page Facebook.

Par ailleurs, le député Samir Chaabna a fait part, lors de son entretien avec Dr Bekkat Berkani, de « la demande des émigrés de prévoir des voyages de rapatriement pour les malades et les cas humanitaires ». Le Dr Bekkat Berkani a également promis d’évoquer « la question des voyages de rapatriement lors de la prochaine réunion du Comité scientifique. Il m’a également assuré qu’il informera le chef de l’État de préoccupation légitime », a ajouté Samir Chaabna.

Pour rappel, les frontières Algériennes sont fermées depuis le 17 mars dernier, et plus d’une centaine de vols rapatriements ont été opérés par Air Algérie. Le dernier vol de rapatriement remonte au 11 mars dernier au départ de Paris-Orly.

Hind.B