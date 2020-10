Rassemblement du FLN à Oran : Les mesures barrières absentes !

Le Front de libération nationale a tenu, samedi dernier, sa rencontre régionale après plusieurs mois d’inactivité.

Malgré les scandales l’ayant entaché suite aux jugements de ses anciens secrétaires généraux et anciens députés, l’ancien parti unique a réussi à rassembler 2500 militants FLN dans une salle à Oran.

Mais les points noires sont toujours là ! Les mesures de prévention contre le coronavirus (Covid-19), qui a fait plus d’un million de morts dans le monde, n’ont pas été respectées.

Dans les premiers rangs où les cadres et élus du parti étaient assis, on ne voit quasiment aucune distanciation sociale. On les voit coller l’un à l’autre avec un masque baissé sous le menton.

« Le FLN au musée » : Baadji s’en prend aux « voix » qui appelaient à la dissolution du parti

Accompagné de ses 2500 partisans, Baâdji a réagi pour la première fois aux slogans du mouvement populaire (Hirak) appelant à la dissolution du FLN.

Le SG du FLN est même passé à l’offensive pour répondre aux détracteurs du Parti. «Ceux qui ont scandé FLN ‘dégage’ ne sont ni les Hirakistes ni le peuple », a-t-il lancé.

«Il s’agit de partis politiques et de forces idéologiques (…) Ils veulent exclure le FLN de la scène politique», a ajouté Baadji qui n’a pas hésité à défier ces « forces idéologiques ».

Enfin, comme le veut la coutume, après chaque déclaration du SG du parti, on entendait des applaudissements de ses partisans dont la majorité des personnes âgées.

Massin.A